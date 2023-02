Versorgung mit Speiseöl trotz Ukraine-Krieg stabil (FOTO)

Berlin (ots) - Globales Angebot, Warenströme und Exporte aus der Ukraine

stabilisiert. Anbau von Sonnenblumen und Raps in Deutschland ausgeweitet.

Wachsende Unsicherheit aufgrund steigender Regulierung und anhaltend hoher

Energiekosten.



Zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges am 24. Februar weist OVID Verband

der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland darauf hin, dass sich die

Versorgung mit Speiseölen und Eiweißfutter trotz des anhaltenden Konfliktes

normalisiert hat. So haben die ukrainischen Exporte von Getreide, Sonnenblumen

und Raps nahezu wieder Vorkriegsniveau erreicht. "Unsere Anteilnahme gilt

weiterhin den Menschen in der Ukraine, die größte Opfer und Entbehrungen

ertragen müssen. Durch den Handel mit Agrargütern können wir einen Beitrag

leisten, um das Land zu unterstützen", erklärt OVID-Präsidentin Jaana

Kleinschmit von Lengefeld.