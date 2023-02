Zukunftsfit sanieren mit ETHERMA FIRE+ICE Wohnraum-Wärmepumpe und Klimagerät in einem

Henndorf am Wallersee/Gronau (ots) - Für sanierungsbedürftige Wohnungen, die

noch zentral oder dezentral mit Gas, Öl oder einer veralteten

Nachtspeicherheizung geheizt werden, leitet die innovative ETHERMA FIRE+ICE

Wohnraum-Wärmepumpe mit Klimafunktion ein echtes Gamechanging ein. Für ein

zukunftssicheres, effizientes Heizen und nachhaltige Kostenersparnis. In

Kombination mit einer modernen Elektroheizung - wie Fußbodenheizung oder

Infrarotpaneele - genießt man noch nie da gewesenen Komfort. "Die ETHERMA

FIRE+ICE ist eine Monoblock-Luftwärmepumpe ohne Außeneinheit (COP-Wert 3,28),

die ganz einfach an der Innenseite von Außenwänden zu montieren ist", erklärt

Thomas Reiter, Geschäftsführer von ETHERMA. "Ein weiterer Vorteil: Es handelt

sich auch um ein vollwertiges Klimagerät. Konzipiert ist die FIRE+ICE, die ab

April 2023 erhältlich ist, insbesondere für den unkomplizierten Heizungstausch

im Altbau - als dezentrale Lösung für Wohnungen von 50 bis 150 m²."



Schneller Heizungstausch - sinkende Kosten