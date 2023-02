Kunststoff-Recycling Hersteller, Verarbeiter und Recycler sollten enger zusammenrücken / Kreislaufwirtschaft hat Lücken im industriellen Recycling wertvoller Werkstoffe

Geisenheim (ots) - Jeder Bürger ist gemäß des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

(KrWG) zur Trennung des Mülls und der dementsprechenden Zuführung in das

Recycling verpflichtet. Bei Nichtbeachtung drohen Bußgelder. Anders sieht es in

der Industrie aus: "Bei der Verarbeitung bestimmter Kunststoffe fällt Abfall und

Verschnitt an, Altmaterial wird zudem oft nach dem Motto 'aus den Augen, aus dem

Sinn' exportiert oder ohne Kontrolle verkauft. Die gesamte

kunststoffverarbeitende Industrie könnte maßgeblich Rohstoffe und damit auch

Kosten einsparen, wenn Materialien mehr in einem Kreislauf genutzt werden. Zudem

kann sich so eine Vielzahl an Branchen ein wesentlich grüneres Image geben, das

durch intensives Recycling auch gelebt wird!", sagt Heiko Pfister,

Recycling-Unternehmer und Geschäftsführer von Pekutherm. Sein Unternehmen ist

auf die Herstellung hochwertiger Rezyklate aus PMMA (Acrylglas), Polycarbonat

(PC) und anderen hochwertigen Werkstoffen spezialisiert, die in der Industrie in

wieder gleichwertige Produkte verarbeitet werden. Während zwar die verarbeitende

Industrie immer mehr Rezyklate nutzt, ist der Nachschub noch lange nicht auf dem

nötigen Niveau: "Von ca. 300.000 Tonnen jährlich produziertem PMMA werden ca.

zehn Prozent dem Recycling zugeführt - diese Zahl müsste signifikant höher sein,

um den Bedarf zu decken und eine gesamte Industrie grüner zu machen", so

Pfister.



Sammelsystem Ecobox