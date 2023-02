Hologram Unlocks Localized, Erstklassige Netzwerkleistung mit der Zuverlässigkeit globaler Redundanz für mobile IoT-Konnektivität auf einer einzigen eUICC SIM

CHICAGO, Ill., 23. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Hologram, die führende IoT-Mobilfunkkonnektivitätsplattform, hat heute die Hyper SIM der nächsten Generation mit Netzwerk-Fallback angekündigt. Die globale eUICC SIM ermöglicht direkte Integrationen mit führenden Betreibern in den USA und Kanada sowie die Einführung von Netzwerk-Fallback, um Geräte intelligent miteinander verbunden zu halten. Die Kombination aus Carrier-Angeboten und automatischem Fallback bietet eine außergewöhnliche Leistung für modernste IoT-Anwendungen und Sicherheit durch Multinetzwerk-Redundanz

Ankündigung der nächsten Generation der Hyper-SIM mit nativen Integrationen mit führenden Netzbetreibern in den USA und Kanada und Netzwerk-Fallback für ununterbrochene globale Konnektivität

Millionen von IoT-Geräten nutzen globale Roaming-Vereinbarungen, da sie einen einfach zu implementierenden, kostengünstigen globalen Zugang bieten. Doch angesichts zunehmender Einschränkungen bei globaler Konnektivität und spezifischeren Anforderungen an IoT-Konnektivität reicht das traditionelle SIMs-Angebot von Roaming-Profilen nicht mehr aus. Die Hyper SIM der nächsten Generation bietet führenden Betreibern in den USA und Kanada direkten nativen Zugang und stellt sicher, dass globale IoT-Implementierungen vom Betreiber garantierten Netzwerkzugang haben. Durch die Nutzung nativer Profile profitieren die Nutzer von einer Priorisierung des Datenverkehrs, niedrigen Latenzzeiten und einem hohen Durchsatz der IoT-Konnektivität, um Anwendungen mit hoher Bandbreite wie Videoüberwachung und -streaming, Industrierobotik, autonome Drohnen und mehr zu betreiben.

Zusätzlich zur Leistung benötigen IoT-Anwendungen wie Zahlungsverarbeitung, Sicherheitsüberwachung, Mikromobilität u. a. eine unterbrechungsfreie Konnektivität, die gegen Netzwerkausfälle resistent ist. Die Hyper SIM der nächsten Generation umfasst Network Fallback, einen intelligenten Profilverwaltungsagenten, der automatisch zwischen eUICC-Profilen umschaltet, wenn keine native Konnektivität verfügbar ist.

Mit Network Fallback können sich Hyper-SIMs mit leistungsstarken nativen Profilen als primäre Konnektivitätsquelle verbinden, ohne auf die Vorteile von Multi-Carrier- und Routenredundanz zu verzichten, die durch globale Roaming-Profile geboten werden. Sollte ein Gerät die Verbindung zu einem einheimischen Anbieter verlieren, schaltet Network Fallback automatisch auf das Backup-Roaming-Profil um und stellt sicher, dass das Gerät verbunden bleibt.

"Als wir Hyper 2020 auf den Markt brachten, haben wir Konnektivität in Software verwandelt und die erste globale eUICC IoT-SIM angeboten", so Ben Forgan, Mitbegründer und CEO von Hologram. "Wir heben diese Innovation auf die nächste Stufe, um die Anforderungen der anspruchsvollen IoT-Anwendungen von heute zu erfüllen. Ob Videostreaming oder autonome Drohnen, die nächste Generation von Hyper bietet vernetzten Geräten die durch native Leistung erbrachte niedrige Latenz, mit der Zuverlässigkeit und Flexibilität des globalen Roamings, die sie jetzt benötigen."

