Plattling (ots) - Prolux Solutions startet den Rollout seiner langlebigen

Stromspeicher für Eigenheime. Der Heimspeicher STORAC nutzt die nicht brennbare

Redox-Flow-Batterietechnologie und wird zugunsten kurzer Lieferwege in Europa

produziert. Der 6 kWh-Speicher wurde speziell für private Wohnhäuser entworfen

und intensiv in der Praxis getestet. Ein weiteres Flussbatterie-Modell mit einer

Kapazität von 10 kWh ist in Vorbereitung. Die Marke Prolux ist Teil des

börsennotierten Schweizer Arbonia-Konzerns mit rund 6.500 Mitarbeitenden.



Über drei Jahre Entwicklung und umfangreiche Feldtests





"Die verantwortliche Arbonia Entwicklungsabteilung mit mehr als 100Mitarbeitenden hat über drei Jahre in die Produktentwicklung des STORACinvestiert und mehrstufige, umfangreiche Feldtests durchgeführt. Dadurch kommenwir von Anfang an mit einem technisch ausgereiften und zuverlässigen Gerät aufden Markt", so Geschäftsbereichsleiter Johannes Häntzschel, Prolux Solutions.Die besondere Herausforderung für die Entwickler bestand darin, die imindustriellen Maßstab bereits seit den 90er Jahren bewährteRedox-Flow-Technologie auch für Eigenheime nutzbar zu machen.Redox-Flow-Batterien sind sehr langlebig, sie behalten ihre nahezuhundertprozentige Kapazität auch nach zwanzig bis dreißig Betriebsjahren.Flächendeckender KundenserviceUm Installateuren einen flächendeckenden Kundenservice anbieten zu können, nutztProlux die Kompetenz und das Netzwerk des Arbonia Konzerns. Dafür hat derKonzern den Geschäftsbereich Battery Storage geschaffen. Er bündelt dieEntwicklung, das Produktmanagement, den Vertrieb und den Service vonEnergiespeichern. Von Anfang an werden drei regionale Niederlassungen inDeutschland den Innen- und Außendienst für den neuen Speicher betreuen.Aufbau für einfache Installation und Wartung optimiertDer STORAC ist so aufgebaut, dass die Installation durch zwei Handwerkererfolgen kann. Das Gehäuse hat mit einer Höhe von 200 cm und einer Grundflächevon 60 mal 60 Zentimetern Kühlschrankgröße. Im Betrieb wird der Speicher durcheine benutzerfreundliche App überwacht. Fernüberwachung und Fernwartung erfolgenüber das Internet.Die Technik des Speichers besteht aus zwei Elektrolyt-Tanks, Pumpen, dem Stackund der Steuerungselektronik. Die Tanks enthalten eine Vanadium-Lösung alsElektrolyt, die zu 92 Prozent aus Wasser besteht. Um Energie zu speichern oderabzugeben, wird das Elektrolyt durch den Stack gepumpt.Zur Inbetriebnahme wird zunächst das Gehäuse mit der Technik aufgestellt,anschließend werden die zweimal 150 Liter Elektrolyt eingefüllt. Dadurch müssenHandwerker keine hohen Lasten heben.Der AC-gekoppelte Speicher ist notstromfähig und kaskadierbar. Er verfügt übereine Kapazität von 6 kWh bei einer Entladetiefe von 100 Prozent und einernominalen Lade-/Entladeleistung von 2 kW (3 kW Spitzenleistung). Eine 10kWh-Version sowie weitere Ausführungen sind in Vorbereitung.Anders als bei anderen Speichertypen können alle Komponenten des Speichersrepariert oder ausgetauscht werden. Der Elektrolyt erhält auch nach 20 Jahrenmindestens 95 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität und kann vollständigrecycelt werden. Das Vanadium für den Elektrolyten ist weltweit verfügbar, unteranderem als industrielles Nebenprodukt.Produktion in EuropaDie Produktion der Komponenten und die Endmontage des Speichers erfolgen inEuropa. Dadurch bleiben die Transportwege kurz und die Lieferfähigkeit vonProlux Solutions ist von internationalen Lieferketten unabhängig."Lange Haltbarkeit, einfache Reparatur und kurze Transportwege sorgen dafür,dass der STORAC nicht nur wertstabil ist, sondern auch nachhaltig. Mit ihmbieten wir Installateuren und Endnutzern eine Alternative zu den üblichenBatterietypen", ergänzt Johannes Häntzschel.Mehr Informationen zum Speicher: https://www.prolux-solutions.com/Pressekontakt:German Lewizkimailto:german.lewizki@sunbeam-communications.comTelefon: +49 | 30 | 2218382 - 50Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168740/5448228OTS: Prolux Solutions