Limburg (ots) - Die Inflationsrate liegt zurzeit bei 8,7 Prozent. Kurzzeitighatte die Teuerungsrate im Oktober 2022 sogar einen Spitzenwert von 10,4 Prozenterreicht. Das macht sich auch im Geldbeutel der Verbraucher bemerkbar. Dieaktuellen Preissteigerungen infolge der Inflation betreffen nicht nur Gas oderStrom, sondern auch Grundnahrungsmittel und allgemein die Lebenshaltungskosten.Inzwischen gibt es erste Hinweise darauf, dass die deutschen Verbraucheraufgrund der hohen Inflation zunehmend in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Sosind zuletzt die Meldungen bei der Wirtschaftsauskunftei Schufa deutlichgestiegen. Angaben der "Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung"zufolge ist die Zahl der Negativeinträge 2022 im Vergleich zu 2021 deutlich nachoben geklettert. Im August und September 2022 konnte die Schufa einen Anstieg um20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnen. Negative Schufa-Einträgeerhalten Kreditnehmer, wenn sie offene Forderungen nicht mehr begleichen können.Wer finanzielle Engpässe beispielsweise mit einem Konsumentenkredit überbrückenmöchte, ist auf eine positive Schufa-Bewertung angewiesen. Immerhin prüfenBanken die Bonität von potenziellen Kreditnehmern bei der Auskunftei. Die KVBFinanz gibt Tipps, wie Verbraucher ihren Score verbessern und in Krisenzeiteneinen Kredit trotz oder ohne Schufa erhalten können.Was ist der SCHUFA-Score und wie kommt er zustande?Die Schufa, ist ein privatwirtschaftlich agierendes Unternehmen und eine vonmehreren Auskunfteien in Deutschland, wie Infoscore, Creditreform Boniversum undCRIFBürgel. Jeder Verbraucher, der beispielsweise einen Mobilfunkvertragabschließt, ein Girokonto eröffnet oder eine Kreditkarte beantragt, wird bei derSchufa erfasst. Für die Wirtschaftsauskunftei gelten hierbei strenge Regelungen.Sie darf nur Daten über die Zahlungserfahrungen sammeln, die Unternehmen mitVerbrauchern gemacht haben. Weitere Angaben, wie zum Beispiel zum Einkommen,Vermögen, Familienstand, Beschäftigungsverhältnis und dergleichen dürfen nichthinterlegt werden. Die Daten erhält die Schufa von Versicherungen, Banken,(Versand-)Handelshäusern und Telekommunikationsanbietern, jedoch nicht vonprivaten Vermietern oder Privatpersonen. Zudem darf nicht jeder auf die Datenzugreifen. Grundvoraussetzung ist ein berechtigtes Interesse. Das betrifftbeispielsweise Banken und Kreditgeber, die bei Kreditanträgen dazu verpflichtetsind, vorab die Bonität von Verbrauchern zu prüfen. Das gibt Banken die