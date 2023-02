U.S. VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM ERTEILT RAFA LABORATORIES PRODUCTION EINE NACHFOLGEVEREINBARUNG ÜBER MEHR ALS 45 MILLIONEN USD

Der Advanced Anticonvulsant System (AAS)-Midazolam-Autoinjektor verleiht Soldaten ein erhöhtes Leistungsvermögen. Dieses erste auf dem Markt erhältliche Produkt wurde von Rafa in Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium entwickelt.

JERUSALEM, 23. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Rafa Laboratories LTD. („Rafa") wurde vom Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense (JPEO-CBRND) des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten (Department of Defense, DOD) eine Nachfolge-Produktionsvereinbarung für einen Gesamtwert von mehr als 45 Millionen USD (W911SR2390004) gewährt. Im Rahmen dieser Nachfolge-Produktionsvereinbarung begann Rafa seit Dezember 2022 mit der Herstellung und Auslieferung von Autoinjektoren mit 10 mg Midazolam-Injektionen an die Joint Force.