Refined Metals Corp. beauftragt RESPEC Consulting Inc. mit der Weiterentwicklung seines Lithium-Konzessionsgebietes Horizon South in Nevada, USA

Tabetha Stirrett, Vice President, kommentiert: „RESPEC freut sich über die Zusammenarbeit mit Refined Metals Corp. bei unseren fortgesetzten Bemühungen, das Lithiumpotenzial in der Umgebung von Tonopah, Nevada, zu bestimmen. Unsere Erfahrung mit den umliegenden Konzessionsgebieten und Auftragnehmern in diesem Gebiet wird ein effizient durchgeführtes Explorationsprogramm und einen anschließenden technischen Bericht gewährleisten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Parmar und seinem Team bei Refined, um das Konzessionsgebiet Horizon South weiterzuentwickeln.“

Aman Parmar, Chief Executive Officer, kommentiert: „RESPEC ist eines der versiertesten Unternehmen, das mit mehreren Branchenkollegen in Kontakt steht und Bohrungen unmittelbar nördlich des Konzessionsgebietes Horizon South aktiv unterstützt. Da Refined auf ein umfangreiches Explorations- und Bohrprogramm mit dem Ziel einer Ressourcenentdeckung hinarbeitet, sind wir der Ansicht, dass RESPEC als Partner in jeder Phase von unschätzbarem Wert sein wird. Wir freuen uns darauf, das Projekt mit RESPECs versiertem Team aus Geologen, Geophysikern und Ingenieuren voranzutreiben.“

RESPEC wird mit Refined als strategischer Betriebspartner zusammenarbeiten, der das Unternehmen bei der geologischen und technischen Planung aller Explorations- und Bohrprogramme für das Lithium-Konzessionsgebiet Horizon South unterstützen wird. Im Zuge des Projektfortschritts wird RESPEC mit Refined zusammenarbeiten, um einen technischen Bericht zu erstellen, da RESPEC über große Erfahrung in dieser Region verfügt. RESPEC wird seine fundierten Kenntnisse der Region nutzen, da es mit Gleichgesinnten in diesem Gebiet zusammengearbeitet hat, um groß angelegte Bohrkampagnen für Unternehmen wie Pan American Energy Corp. sowie Ressourcenberechnungen durch Dritte für American Battery Technology Corp. zu entwickeln.

23. Februar 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Refined Metals Corp. (CSE: RMC) (OTC: RFMCF) (FWB: CWA0) (das „Unternehmen“ oder „Refined“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Rahmenvertrag für Dienstleistungen (der „Vertrag“) mit RESPEC Consulting Inc. („RESPEC“), einem führenden Unternehmen in den Bereichen Geowissenschaften, Technik, Daten und integrierte Technologielösungen für die Industrie, abgeschlossen hat.

RESPEC Consulting Inc. beschäftigt anerkannte Experten in der Region Tonopah, Nevada, und unterstützt die Branchenkollegen American Battery Technology und Pan American Energy Corp.

Refined Metals Corp. beauftragt RESPEC Consulting Inc. mit der Weiterentwicklung seines Lithium-Konzessionsgebietes Horizon South in Nevada, USA

