Jourdan gibt die Ergebnisse der Bodenprobenentnahme von seinem Preissac–La Corne Projekt bekannt, welche Lithiumanomalien von hoher Priorität ermittelt haben

23. Februar 2023 - Toronto (Kanada) / IRW-Press / JOURDAN RESOURCES INC. (TSXV: JOR; OTCQB: JORF; FWB: 2JR1) („Jourdan“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Teilergebnisse aus der im vergangenen Sommer durchgeführten Probenahme in seinem Konzessionsgebiet Preissac - La Corne bekannt zu geben. Der Projektstandort befindet sich rund 38 km nördlich von Val-d’Or in der kanadischen Provinz Quebec.

Anhand der gewonnenen Bodenproben konnten mehrere Lithiumanomalien entdeckt werden, die möglicherweise neue Ziele für ein weiteres Feldprogramm im Sommer 2023 darstellen (siehe Abbildung 1). Die bisherigen Ergebnisse decken nur Teilbereiche der südlichen Hälfte des Konzessionsgebiets ab. Die Ergebnisse der Analyse von Bodenproben aus dem nördlichen Teil des Konzessionsgebiets stehen noch aus. Sie werden in den kommenden Wochen erwartet.

Die Probenahme wurde in einem regionalen Raster mit den Abmessungen 400 m x 200 m durchgeführt und erstreckte sich über einen Großteil des Konzessionsgebiets.

Die Proben wurden aus dem B-Horizont in einer Tiefe zwischen 10 cm und 90 cm entnommen. Folgende Probendaten wurden erfasst: UTM-Position, Probentiefe, Farbe, Feuchtigkeitsgehalt, Textur (Sand, Schluff, Ton) sowie Prozentsatz, Angularität und Lithologie von Kieselsteinen und/oder Geröll. Die gesammelten Proben entsprechen in etwa 1 kg Material und werden in die für Bodenproben vorgesehenen Plastiksäcke gepackt. Feuchte bzw. nasse Proben werden zusätzlich in 5 ml-Plastiksäcke mit Reißverschluss verpackt, um eine Verunreinigung zu verhindern. Abschließend wurden alle Proben im Werkraum auf einem Gestell platziert und dort mindestens eine Woche lang getrocknet, bevor sie ins Labor von Impact Global Solutions (IGS) in Delson (Quebec) transportiert werden.

Das geochemische Beprobungsprogramm wurde von den Fachkräften der Firma GeoTasks Inc. aus Sudbury (Ontario) konzipiert, die auch für die Entnahme der Proben zuständig sind. Die Aufsicht über das technische Personal haben erfahrene Geologen mit OGQ-Zertifizierung. Das Labor von IGS und die Firma GeoTasks Inc. stehen in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen.

Abbildung 1: Karte mit Darstellung der Lithiumkonzentration im Boden; die Lithiumanomalien im Konzessionsgebiet Preissac-La Corne werden in ppm angezeigt (Teilmessung - Ergebnisse der nördlichen Hälfte des Konzessionsgebiets sind noch ausständig).