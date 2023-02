Alpha Metaverse Technologies Inc. lanciert KI-Tool für die Herstellung von Metaversum-Inhalten

VANCOUVER, British Columbia, 23. Februar 2023 / IRW-Press / Alpha Metaverse Technologies Inc. („Alpha“' oder das „Unternehmen“) (CSE: ALPA) (OTC PINK: APETF) (FWB: 9HN0) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Zukunftsmärkte Gaming, NFTs, Blockchain-Gaming, E-Sport, Online-Handel, die Entwicklung des Metaversums und andere wachstumsstarke Geschäftschancen konzentriert.

Alpha Metaverse Technologies Inc. ist stolz darauf, die Markteinführung seines neuesten KI-Tools ankündigen zu können. Mit diesem KI-Tool sind Unternehmen in der Lage, Konzeptgrafiken zu erstellen, um 3D-Assets für ein echtes Metaversum-Erlebnis zu deutlich geringeren Kosten und in kürzerer Zeit zu entwickeln.

Nachdem immer mehr Unternehmen mit der Herstellung von Metaversum-Inhalten experimentieren, sind auch die Kosten für die Erstellung von 3D-Inhalten zu einer großen Herausforderung geworden. Alpha Metaverse Technologies stellt sich dieser Herausforderung und hat ein KI-Pipeline- und Automatisierungs-Tool entwickelt, mit dem Unternehmen in der Lage sind, Konzeptgraphiken für 3D-Assets rasch und kostengünstig anzufertigen.

„Unser neues KI-Tool ist für Unternehmen, die selber Metaversum-Inhalte herstellen wollen, ein echter ‚Gamechanger‘“, so Brian Wilneff, der CEO von Alpha Metaverse. „Uns ist klar, dass die Kosten und der Zeitaufwand, die mit der herkömmlichen Erstellung von 3D-Assets verbunden sind, ein Hindernis für die Entwicklung darstellen können. Dieses neue KI-Tool bietet Unternehmen die Möglichkeit, 3D-Assets zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten und des Zeitaufwands herzustellen. Das erleichtert ihnen die innovative Entwicklung von Metaversum-Erlebnissen.“

Das neue KI-Tool basiert auf fortschrittlichen Modellen des maschinellen Lernens wie etwa den Produkten von OpenAI. Die Automatisierungsfunktionen des Tools ermöglichen die Erstellung hochwertiger Konzeptgraphiken zur Entwicklung von 3D-Assets mit minimaler menschlicher Intervention. Die automatisierte Bearbeitung verringert das Risiko menschlicher Fehler und spart den Unternehmen viel Zeit und Geld.

Informieren Sie sich regelmäßig auf der Website des Unternehmens und sichern Sie sich den Zugriff auf eine Beta-Version unseres KI-Tools, die voraussichtlich schon bald verfügbar sein wird!

Über Alpha Metaverse: