BERLIN, 23. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Tineco , ein führender Pionier auf dem Gebiet der Bodenpflege und intelligenter Haushaltsgeräte, stellt heute seine CARPET ONE Familie vor. Die Produktlinie besteht aus vier smarten Teppichreinigern, die die besten Ergebnisse für verschiedene Lebensumstände und Haushalte bieten.

Mit der CARPET ONE Produktlinie von Tineco ist für jeden Haushalt der passende Teppichsauger dabei

Die CARPET ONE Familie im Überblick

Die Reihe besteht aus den Produkten iCARPET , CARPET ONE , CARPET ONE PRO und CARPET ONE SPOT . Alle Sauger haben dabei ein gemeinsames Ziel: die Verbindung einer effektiven Reinigung und einer einfachen Anwendung.

Sowohl iCARPET, CARPET ONE und CARPET ONE PRO sind mit Tinecos HeatedWash-Technologie ausgestattet. Dabei sorgt eine integrierte PTC-Heizplatte dafür, dass die Wassertemperatur während des gesamten Reinigungszyklus konstant hoch bleibt. Darüber hinaus verfügen die drei Geräte über die PowerDry-Technologie, durch die auf Knopfdruck Wasserrückstände kraftvoll von den Oberflächen entfernt und kontinuierlich heiße Luft auf den Teppich geblasen wird. So verkürzt sich die Trockenzeit auf nur 30 Minuten.

Der CARPET ONE SPOT hingegen nutzt für die Reinigung die sogenannte Set-and-Go-Funktion: Dabei wird das Gerät an der zu reinigenden Stelle platziert und eingeschaltet, um dort dann von ganz alleine seine Arbeit zu erledigen. Darüber hinaus verfügt das Gerät über den Spot-Modus, der dank Tinecos iLoop Smart Sensor, des leistungsstarken bürstenlosen Motors sowie der motorisierten Bürste automatisch hartnäckige Flecken erkennt und diese entfernt. Anstrengendes Bücken und Schrubben des Teppichs oder der Polstermöbel gehören damit der Vergangenheit an.

Zusätzlich bieten die einzelnen Modelle folgende Features:

Der Tineco iCARPET hat eine starke Saugkraft (130AW) sowie eine hohe Motorleistung (1300W) und sorgt so für eine gründliche Tiefenreinigung. Dank einer integrierten PTC-Heizung und einem Temperaturregler am Bürstenkopf wird die Wassertemperatur während des gesamten Reinigungsvorgangs auf 40° C gehalten. Sollte der Boden nach der Reinigung noch feucht sein, lässt sich dieser mittels der PowerDry-Technologie und des DRY-Modus schnell trocknen.

Erhältlich bei Amazon und Tineco Store für 399,00 Euro .

Der Tineco CARPET ONE sowie CARPET ONE PRO verfügen über die gleichen Funktionen wie der iCARPET, bieten darüber hinaus aber ab noch den sogenannten DrynessMeter, der in Echtzeit erkennt, wie feucht der Teppich ist und darüber auf seinem integrierten Display informiert. Erhältlich bei Amazon und Tineco Store für 499,00 Euro und 599,00 Euro .

verfügen über die gleichen Funktionen wie der iCARPET, bieten darüber hinaus aber ab noch den sogenannten DrynessMeter, der in Echtzeit erkennt, wie feucht der Teppich ist und darüber auf seinem integrierten Display informiert. Erhältlich bei Amazon und Tineco Store für und . Der Tineco CARPET ONE SPOT wurde spezifisch dafür entwickelt, selbst hartnäckige Verschmutzungen und Flecken zu entfernen. Der Tineco iLoop Smart Sensor passt die Walzengeschwindigkeit und den Wasserdurchfluss automatisch an die Verschmutzung an und leuchtet blau, sobald der Bereich sauber ist. Dies führt zu einer deutlichen Verbesserung der Laufzeit und der Wassereffizienz des Geräts. Nach getaner Arbeit wird der CARPET ONE SPOT einfach in die Selbstreinigungsbox platziert. So werden sowohl die Bürste als auch der Schlauch nach jedem Gebrauch mit frischem Wasser durchgespült, um Schmutz und Gerüche zu entfernen, damit das Gerät immer bereit für die nächste Reinigung ist.

Erhältlich bei Amazon und Tineco Store für 499,00 Euro .

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt – der FLOOR ONE Serie – hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://de.tineco.com/





