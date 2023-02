Hamburg (ots) - Eine neue Faktencheck-Plattform hilft Bürgerinnen und Bürgern,

Falschbehauptungen und Desinformations-Kampagnen im Internet leichter zu

erkennen. Unter dem Motto "Fakten gegen Fakes" bieten Faktencheck-Organisationen

aus Deutschland und Österreich dort ab sofort aktuelle Artikel zu kursierenden

Falschinformationen. So entsteht das größte frei zugängliche Archiv von

deutschsprachigen Faktenchecks. Außerdem wird die Seite künftig Lernangebote zur

Förderung der Medienkompetenz von Bürgerinnen und Bürgern sowie

Forschungsbeiträge enthalten. Zu erreichen ist die neue Plattform unter

Fakten-gegen-Fakes.de und Gadmo.de bzw. Gadmo.eu.



Dahinter steht der größte Zusammenschluss von Faktencheck-Teams und Forschung im

deutschsprachigen Raum: das German-Austrian Digital Media Observatory (GADMO).

Ziel des am 1. November 2022 gestarteten Projektes ist die koordinierte

Bekämpfung von Falschbehauptungen und Desinformations-Kampagnen im Internet.

Dabei arbeiten mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa), der Agence France-Press

(AFP), der Austria Presse Agentur (APA) und dem gemeinnützigen

Recherche-Netzwerk Correctiv erstmals die führenden Faktencheck-Organisationen

im deutschsprachigen Raum zusammen - unabhängig, aber unter einem Dach. Sie

kooperieren mit Forschenden der Technischen Universität Dortmund und des AIT

Austrian Institute Of Technology. Technischer Partner ist das Athens Technology

Center. Gefördert wird GADMO in den ersten zweieinhalb Jahren von der

EU-Kommission.





GADMO verfolgt unter anderem folgende Ziele:- Der Öffentlichkeit aktuelle Faktenchecks besser zugänglich machen und an einemzentralen Ort sammeln.- Desinformationskampagnen frühzeitig identifizieren und wissenschaftlichuntersuchen.- Medienkompetenz in Österreich und Deutschland fördern.Das deutsch-österreichische Kooperationsprojekt ist Teil des europaweitenNetzwerks des European Digital Media Observatorys (EDMO). Diese EU-geförderte,unabhängige Koordinationsstelle wurde 2020 ins Leben gerufen und soll die Kräftevon Faktencheckorganisationen, Forschung und weiteren Expertinnen und Expertenim Kampf gegen Desinformation bündeln. Das Netzwerk besteht inzwischen aus 14regionalen Zentren, die alle Länder der EU abdecken.Weitere Informationen über EDMO: https://edmo.eu/Über dpa:Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu denweltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien,Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte,Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als internationaltätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Um die 1000 Journalistinnen undJournalisten arbeiten von etwa 150 Standorten im In- und Ausland aus.Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Diedpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen:unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. DieZentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sichin Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist amUnternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist DavidBrandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).Mehr unter http://www.dpa.com/ (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)