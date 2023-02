Immobilie vermieten AMADEUS Group gibt Tipps für Wohnungseigentümer

Limburg (ots) - Trotz weltweiter Krisen besteht weiterhin ein großes Interesse

am Besitz einer eigenen Immobilie. Aus guten Gründen, denn Wohneigentum gilt

auch in unsicheren Zeiten als wertstabil und krisensicher. Immobilienbesitzer,

die Ihr Eigentum selbst nutzen wollen, sind vor hohen Mieten geschützt und auch

als Altersvorsorge erfreut sich die eigene Immobilie nach wie vor großer

Beliebtheit. Viele Menschen möchten sich mit dem Kauf einer Wohnimmobilie und

der anschließenden Vermietung eine weitere Einnahmequelle erschließen, die

gerade in Krisenzeiten für zusätzliche finanzielle Sicherheit sorgt.



Die AMADEUS Group als führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im

Rhein-Main-Gebiet erklärt, weshalb Kauf und Vermietung einer Immobilie gerade in

diesen Zeiten sinnvoll sind.