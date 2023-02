Die Aktie von ecotel communication sprang Ende voriger Woche heftig an. Nach einem Übernachtkurssprung von satten 13% erreichte der Titel in dieser Woche ein neues Allzeithoch bei 45,10 Euro. Auf Wochensicht summiert sich ein Kurszuwachs von rund 30%.

Was steckt dahinter? Der Telekomdienstleister hat im Rahmen seiner Zahlenvorlage für das Geschäftsjahr 2022 und dem Ausblick auf 2023 sensationelle Nachrichten. Neben der Zahlung einer regulären Dividende von 0,82 Euro soll es eine Sonderdividende in Höhe von 18,00 Euro geben. Die soll von der Hauptversammlung am 21. April 2023 abgesegnet werden. Damit springt die Dividendenrendite auf 42% nach oben. Vorläufigen Zahlen zufolge hat ecotel den Umsatz im vergangenen Jahr um 32% auf 93,9 Mio. Euro gesteigert (VJ: 70,9 Mio. Euro). Durch den Verkauf des Segments easybell wird ecotel insgesamt voraussichtlich ein Rekord-EBITDA in Höhe von 77,1 Mio. Euro sowie einen Konzernüberschuss von 67,5 Mio. Euro (Gewinn je Aktie: 19,24 Euro) ausweisen.

Ist die ecotel-Aktie damit auf dem aktuellen Kurs einen Kauf wert? FUCHS-Kapital hat dazu eine klare Meinung.