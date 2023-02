Nachdem der Kakao-Future seine längerfristige Seitwärtsbewegung um den Jahreswechsel mit einem Kurssprung über 2.690 US-Dollar aufgelöst hatte, wurden mittelfristige Weichen für ein Long-Szenario mit weitaus höheren Notierungen bei Kakao gesetzt, allerdings verdichten sich jetzt die Hinweise auf eine gewöhnliche Konsolidierung nach einem derartigen Ausbruch zurück auf das Ausbruchsniveau. Zweifelsfrei wird das mittelfristige Kaufsignal danach weiter favorisiert, noch nicht investierte Investoren könnten aber die Chance für einen Einstieg auf einem tieferen Kursniveau nutzen. Hinweise auf einen Trendwechsel ergeben sich daraus allerdings nicht, hierfür müsste der Agrarrohstoff zurück in sein Dreieck eintauchen.

Neuerliche Kaufgelegenheit

Kurzfristig sollten sich Investoren beim Kakao-Future nun auf Abschläge auf 2.675 und darunter sogar 2.645 US-Dollar einstellen, an dieser Stelle wird anschließend eine volatile Bodenbildungsphase erwartet und anschließend eine Wiederaufnahme des kürzlich etablierten Kaufsignals. Übergeordnete Ziele sind weiter bei 2.935 und darüber um 3.200 US-Dollar für den Future angesiedelt. Trotz der zu erwartenden Volatilität sollte man die Nerven behalten, bis der Agrarrohstoff nicht unter 2.575 US-Dollar abtaucht. Dies wäre nämlich mit einem Wiedereintritt in die vorherige Seitwärtsphase verbunden, die Ausgangslage müsste in diesem Fall als klares Zeichen der Schwäche interpretiert werden. Eine gänzliche Negierung des Long-Szenarios würde sich dagegen unterhalb der Jahrestiefs aus 2022 von 2.192 US-Dollar ergeben.