ROM (dpa-AFX) - Der italienische Ölkonzern Eni ist 2022 dank hoher Energiepreise dem Branchentrend gefolgt und hat einen Rekordgewinn erzielt. Rivalen wie Shell , Totalenergies sowie die US-Ölgiganten ExxonMobil und Chevron hatten in den vergangenen Wochen Gewinnsprünge vermeldet. Wie die Konkurrenz will auch Eni seine Anteilseigner mit weiteren Aktienrückkäufen belohnen. Das teilte der Konzern am Donnerstag auf einer Kapitalmarktveranstaltung im Anschluss an die Vorlage der Jahreszahlen in Rom mit. Angesichts der wieder gesunkenen Energiepreise zum Jahresende hin verfehlte Eni im vierten Quartal allerdings die Markterwartungen an das operative Ergebnis. Die Aktie fiel an der Mailänder Börse.

Eni will dieses Jahr Anteilsscheine für 2,2 Milliarden Euro zurückkaufen und damit nochmal fast so viel wie im Vorjahr. 2022 hatten die Italiener Aktien für 2,4 Milliarden Euro zurückgekauft. Der Vorstand um Finanzchef Francesco Gattei erwartet außerdem, den Aktionären eine Dividende von 0,94 Euro je Aktie ausschütten zu können, was sechs Cent mehr wären als im vergangenen Rekordjahr. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte 2023 aber von 20,4 auf 13 Milliarden Euro zurückgehen.