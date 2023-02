Tanmiah Food Company und Tyson Foods stärken strategische Partnerschaft bei Veranstaltung in Saudi-Arabien

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Die in Saudi-Arabien ansässige Tanmiah

Food Company (,"Tanmiah" oder das "Unternehmen", 2281 an der saudi-arabischen

Börse) und das US-amerikanische Unternehmen Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN) kamen

in dieser Woche in Dschidda zusammen, um ihre strategische Partnerschaft aus dem

Jahr 2022 zu würdigen und die potenziellen Wachstumschancen im Königreich

Saudi-Arabien und im weiteren Nahen Osten zu diskutieren.



Die Veranstaltung wurde von S.E. Amr Al-Dabbagh, Vorstandsvorsitzender der

Tanmiah Food Company, ausgerichtet. Es nahmen auch hochrangige Gäste aus der

saudischen Regierung teil, darunter der stellvertretende Minister, S.E. Ing.

Mansour bin Hilal Al Mushaiti, zuständig für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft,

und der stellvertretende Ing. Albader bin Adil Foudah vom Ministerium für

Industrie und Bodenschätze, sowie der US-amerikanische Generalkonsul in

Dschidda, Faris Asad, und die kaufmännische Beraterin Julie LeBlanc sowie

zahlreiche höhere Regierungsvertreter und Vertreter aus dem privaten Sektor.