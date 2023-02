Wieder mehr Reisende in Eurostar-Zügen durch Kanaltunnel

8,3 Millionen Reisende nutzten im vergangenen Jahr den Schnellzug, wie der Kanaltunnel-Betreiber Getlink am Donnerstag in Paris mitteilte. Vor der Pandemie 2019 waren es noch gut elf Millionen Reisende gewesen. Beim Bahntransport von Lastwagen durch den Tunnel gab es 2022 im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs um sechs Prozent auf 1,45 Millionen Fahrzeuge.

Mit einem Marktanteil von 42,2 Prozent ist der Tunnel damit Marktführer beim Lkw-Transport zwischen Frankreich und Großbritannien, ebenso beim Pkw-Transport. 2,1 Millionen Personenwagen wurden mit den Shuttle-Zügen durch den Tunnel transportiert, was einem Marktanteil von 62,8 Prozent entspricht. Trotz schwieriger Marktbedingungen hätten auch im Bereich der klassischen Güterzüge neue Transporte für den Tunnel gewonnen werden können, teilte Getlink mit. Seit rund einem Jahr werden in Großbritannien gefertigte Toyota -Neuwagen per Bahn zu Verteilzentren nach Nordfrankreich transportiert./evs/DP/mis

Die Toyota Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 13,19EUR gehandelt.