Realistische Mimik statt stures Starren - KI-Software Casablanca sorgt für wirklich authentische Videocalls (FOTO)

Pforzheim (ots) - Künstliche Intelligenz sorgt für mehr Natürlichkeit in

Videocalls. Das deutsche KI-Startup Casablanca erzeugt Blickkontakt ohne

Fake-Gefühl - im Gegensatz zur Lösung eines US-Konzerns, die in den letzten

Tagen durch die Öffentlichkeit ging.



93% unserer Kommunikation sind nonverbal, sagt Psychologe Prof. Albert

Mehrabian. Dabei sind Blickkontakt und Mimik der wichtigste Bestandteil. Bei

Videocalls ging dieser Blickkontakt bisher verloren. Die KI-Software des

Startups Casablanca (https://casablanca.ai/) erzeugt in Echtzeit Blickkontakt

und realistische Mimik in Videocalls. Sie lässt sich mit allen

Videocall-Systemen anwenden.