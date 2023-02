secIT by Heise steht unter dem Motto "meet. learn. protect" / Die Kongressmesse für Security-Experten (FOTO)

Hannover (ots) - Am 15. März eröffnet Daniela Behrens, Niedersachsens

Innenministerin, die secIT (https://secit-heise.de/) im HCC in Hannover. Die

Kongressmesse für Security-Experten bietet auf drei Bühnen rund 50 Sessions zu

aktuellen IT-Security-Themen. IT-Sicherheitsbeauftragte,

Netzwerkadministratoren, Rechenzentrumsleiter und Firmenchefs bekommen in den

redaktionellen Vorträgen handfeste Sicherheitsstrategien vermittelt, um die

IT-Systeme in ihren Unternehmen effektiv und zukunftssicher vor Attacken zu

schützen.



Kritische Infrastruktur, Fachkräftemangel in der IT und Cyberresilienz sind drei

wichtige Stichworte auf der Veranstaltung. Auf der diesjährigen

Podiumsdiskussion diskutieren