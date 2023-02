Die Whiteness-Linie von FGM hebt sich auf dem Weltmarkt ab

JOINVILLE, Brasilien, 23. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Die FGM Dental Group ist in über 15 Ländern im Vertrieb von Zahnaufhellungsprodukten führend. Eine der Zahnaufhellungs-Lösungen aus dem Portfolio, Whiteness Perfect, wurde von der nordamerikanischen Agentur Dental Advisor als bestes Bleaching-Gel für zu Hause ausgezeichnet.

FGM ist eine der führenden Marken im Dentalsektor und bietet ein breites Portfolio für ein breites Spektrum von Bleaching-Methoden. Die Whiteness-Produktlinie befindet sich seit 30 Jahren in kontinuierlicher Entwicklung und ist jetzt in über 100 Ländern präsent und in 15 davon führend. Die jüngste Markteinführung ist das Whiteness HP Automixx 6 % Wasserstoffperoxid-Bleaching-Gel für die Praxis, das gemäß der EU-Verordnung für Kosmetika bei Patienten ab 18 Jahren verwendet werden kann. „Unser Engagement für die Produktentwicklung reicht von der wissenschaftlichen Validierung durch renommierte Professoren und Regulierungsbehörden bis hin zur kommerziellen Verfügbarkeit und Handhabung, was hervorragende Ergebnisse wie einfache Anwendung und Leistung bringt", erklärt die CEO derFGM Dental Group, Bianca Mittelstädt.