EIB kann keine Ukraine-Projekte mehr finanzieren

Luxemburg (dts Nachrichtenagentur) - Zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine schlägt die Europäische Investitionsbank (EIB) Alarm. Wegen fehlender Kreditgarantien könne seine Bank seit Jahresbeginn keine neuen Projekte in der Ukraine mehr finanzieren, sagte EIB-Präsident Werner Hoyer der "Süddeutschen Zeitung" (Freitagausgabe).



"Wir brauchen sehr schnell eine Entscheidung", appellierte er an die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten. "Es ist für unsere ukrainischen Freunde furchtbar deprimierend, dass jetzt plötzlich nichts Neues mehr gemacht werden kann", sagte er der SZ. Es gelte nun, innerhalb kurzer Zeit "eine relevante Garantiesumme" zustande zu bekommen. "Mit einer Milliarde Euro könnten wir in diesem Jahr viel bewegen. Ich hätte lieber zwei Milliarden, aber ich bin auch kein Traumtänzer", sagte Hoyer.