- Stärker skill-basierte Arbeit ersetzt klassische Arbeitsmodelle.- Steigende Nachfrage nach hochqualifizierten Mitarbeitenden hat derenAnspruchshaltung verändert: Mehr Mitsprache sowie eine stärkere Mitgestaltungder Arbeit sind gewünscht.- Zur Bewältigung aktueller und künftiger Herausforderungen sind rascheEntscheidungs- und Anpassungsfähigkeit unabdingbar.Die Arbeitswelt wird weiterhin von tiefgreifenden Umwälzungen geprägt. Denn dietraditionellen Grenzen, wann und wo Arbeit geleistet werden kann, bestehen nichtmehr. Unternehmen werden flexibler und gehen neue Wege - zu diesem Ergebniskommt auch die Deloitte-Studie "Human Capital Trends 2023", für die weltweit10.000 Unternehmensvertreter:innen aus 139 Ländern befragt wurden, unter ihnen1.500 Führungskräfte.Die Aussagen der Führungskräfte zeigen, dass immer noch ein hohes Maß anUnsicherheit herrscht, wie auf diese Veränderungen reagiert werden soll. So sindrund 93 Prozent von ihnen der Meinung, dass eine Abkehr von der konventionellenDefinition des Arbeitsplatzes für den Erfolg des eigenen Unternehmens relevantoder sehr relevant sei. Dennoch sehen nur 20 Prozent ihr Unternehmen für dieseHerausforderungen ausreichend gerüstet - diese Lücke gilt es zu schließen.Knapp die Hälfte der Befragten nennen die Auflösung veralteter Denkweisen undPraktiken als größte anstehende Herausforderung, wenn es darum geht, ihrUnternehmen in Richtung einer stärker skill-orientierten Organisation zuentwickeln. Die Neuausrichtung des Personalbereichs und die Potenziale, die einesolche Reorganisation ermöglichen, sehen die befragten Vorstände undGeschäftsführer:innen als maßgebliche Aufgaben für die kommenden Jahre.Arbeit neu organisieren: Der Abschied vom traditionellen ArbeitsplatzArbeitsplätze schaffen, abbauen, erhalten oder neu organisieren: Bis heutewerden die Aufgaben noch häufig über die Stellenbeschreibung definiert. Diesegibt eine feste Verortung des Arbeitenden in der Organisation vor: Abweichungendavon sind auch weiterhin eher die Ausnahme als die Regel. Erkennbar ist jedocheine Verschiebung immer mehr in Richtung einer skill-basierten Auffassung derArbeitsleistung. Dabei werden die Mitarbeitenden weniger danach beurteilt, wiegut sie die Aufgaben der Stellenbeschreibung erfüllen, sondern vielmehr nach