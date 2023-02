VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen haben die Behörden zwei Personen wegen der möglichen Umgehung von Sanktionen und des Verdachts auf Schmuggel von Düngemitteln aus dem benachbarten Belarus festgenommen. Zudem seien mehr als 3000 Tonnen Düngemittel im Wert von über 2 Millionen Euro beschlagnahmt worden, teilten die Ermittler am Donnerstag in Vilnius mit. Den Ermittlungen zufolge könnte eine in Belarus registrierte Scheinfirma, die keinen Sanktionen unterliegt, zur Umgehung internationaler Sanktionen genutzt worden sein.

Litauische Investigativmedien hatten kürzlich berichtet, dass Lastwagen und Züge mit in Belarus hergestelltem Dünger weiterhin die litauische Grenze überqueren. Dazu nützten sie eine Lücke in den Sanktionsregelungen aus, die sich auf bestimmte Unternehmen und nicht auf Güter beziehen. Als Lieferanten werden auf offiziellen Dokumenten demnach andere belarussische Firmen aufgeführt, die nicht auf den Sanktionslisten stehen.

Im Konflikt mit Belarus hatte die EU mehrfach Sanktionen gegen das autoritär regierte Land und dessen Machthaber Alexander Lukaschenko verhängt. Darunter sind Handelsbeschränkungen sowie ein Verbot von Transaktionen mit der belarussischen Zentralbank.