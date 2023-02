Ahold Delhaize Investor-Update – Supermarktkonzern mit 3,3% Dividende! Ein Fels in der Brandung?

Obwohl der multinationale Konzern seine Ursprünge in den Niederlanden und Belgien hat, dominiert der amerikanische Markt mit etwa 60 Prozent vom Umsatz. Dort ist der Konzern vor allem an der Ostküste aktiv. Die etwa 2.000 amerikanischen Supermärkte haben eine durchschnittliche Fläche von 2.900 m 2 . Im Vergleich dazu sind die ca. 5.300 europäischen Märkte mit einer Fläche von etwa 650 m 2 deutlich kleiner. Die meisten der europäischen Supermärkte liegen in den Benelux-Ländern. In jedem Land ist Ahold Delhaize mit unterschiedlichen landestypischen Marken vertreten. Neben dem klassischen Supermarktgeschäft wird verstärkt auf den Onlinehandel und den Omnichannel-Vertrieb gesetzt. Der zum Konzern gehörende Onlineshop bol.com erreicht in den Niederlanden und Belgien Bekanntheitsgrade von über 85 Prozent. Neben den klassischen Supermärkten und dem Onlineshop operieren noch andere Firmen unter dem Dach von Koninklijke Ahold Delhaize, die unbemerkt vom Endkunden eine wichtige Rolle beim Betrieb eines Supermarktes spielen. So unterstützt ADUSA Supply Chain die amerikanischen Marken beim Einkauf, der Verteilung und dem Transport der Waren. Peapod Digital Labs entwickelt digitale Lösungen um das Kauferlebnis über die Omnichannel zu verbessern. Die Einheit European Business Services unterstützt die einzelnen Marken in den Bereichen Human Resources, Finanzen und dem Einkauf. Durch die zentrale Bündelung solcher Funktionen profitiert der Konzern von Synergieeffekten. Die einzelnen Marken des Konzerns sind in folgenden Ländern aktiv:

