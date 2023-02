Quantinuum setzt mit neuem Quantenvolumen-Meilenstein einen Branchenrekord für Hardware-Leistung

„Quantenvolumen ist entscheidend für die laufende Entwicklung und Forschung, die erforderlich ist, um die größeren und besseren Quantencomputer zu entwickeln, die erforderlich sind, um einen Quantenvorteil zu erzielen", sagte Paul Smith-Goodson, Analyst, Moor Insights und Strategie. „Quantinuum hat seit Beginn priorisiert, sein Quantenvolumen zu erhöhen, was nicht nur seinen aktuellen Anwendungen zugute kam, sondern sich selbst als Maßstab für das Erreichen von Quantenvorteilen etabliert hat".

Dies ist das achte Mal in weniger als drei Jahren, dass Quantinuum's H-Series, das auf der Technologie der Quantenlade-gekoppelten Geräte basiert, einen Branchenmaßstab gesetzt und eine in März 2020 gesetzte, öffentliche Verpflichtung erfüllt, die Leistung der Quantenprozessoren der H-Serie, die von Honeywell betrieben wird, um fünf Jahre lang jedes Jahr um eine Größenordnung zu erhöhen.

„Dies ist ein bemerkenswerter Meilenstein für Quantencomputing und entspricht der Technologie, die wir von Quantinuum gesehen haben", sagte Marco Pistoia, Ph.D., Distinguished Engineer und Head of Global Technology Applied Research, JPMorgan Chase. „Wie in unseren Forschungsergebnissen belegt, haben wir seit einigen Jahren bahnbrechende Algorithmen auf ihren Quantencomputern produziert, was es uns bei JPMorgan Chase ermöglicht hat, an der Spitze des Quantencomputing zu sein. Wir freuen uns darauf, gemeinsam weitere Durchbrüche im Quantencomputing zu erzielen".