Neue Datenwissenschaftsfunktionen von IDBS Polar demokratisieren den Zugang zu auf KI/ML beruhenden Erkenntnissen, um die Prozessoptimierung im biopharmazeutischen Bereich (BioPharma) zu beschleunigen

Der Zugriff auf aussagekräftige, aus Prozess- und Qualitätsdaten gewonnene Erkenntnisse über den gesamten biopharmazeutischen Lebenszyklus hinweg ist entscheidend, um die Zeitspanne bis zur Markteinführung lebensverändernder Therapien zu verkürzen. Wissenschaftler werden jedoch durch schlecht kontextualisierte und nur wenigen zugängliche Daten, deren Auswertung typischerweise mehrere Werkzeuge und ein hohes Maß an Fachwissen in den Bereichen Statistik und komplexe Analysen erfordert, behindert. Dies verlangsamt das Erlangen von Erkenntnissen, die eine Entscheidungsfindung ermöglichen und lässt somit wertvolle Ressourcen brach liegen.

WOKING, Vereinigtes Königreich, 23. Februar 2023 /PRNewswire/ -- IDBS gibt die Einführung neuer Datenwissenschaftsfunktionen für die Polar-Plattform des Unternehmens bekannt, welche die Beschleunigung der Prozessoptimierung im biopharmazeutischen Bereich (BioPharma) ermöglichen. Das erweiterte Polar Insight-Paket mit einfach zu verwendenden, fortschrittlichen Datenanalytik- und Visualisierungswerkzeugen beinhaltet unter anderem die Möglichkeit zum Entwurf von Experimenten (DoE – Design of Experiments), die multivariate Analyse (MVA) und die Zelllinien-Genealogie.

IDBS Polar erschließt den Wert von Daten, indem das Unternehmen integrierte digitale Arbeitsabläufe bereitstellt, Datensilos eliminiert und ein hochwertiges, kontextualisiertes Datenrückgrat liefert. Polar Insight stärkt Wissenschaftler, indem es ihnen direkten Zugang zu aus den von der Plattform generierten komplexen Datensätzen gewonnenen Erkenntnissen verschafft, zu historischen Daten oder zu Daten, die von Teams generiert werden, die durch digitale Arbeitsabläufe von Polar und die reibungslose Integration von Geräten kuratiert werden, was einen effizienteren Weg zum Prozessverständnis schafft.

„Die Gewinnung umsetzbarer Erkenntnisse aus Prozess- und Qualitätsdaten über den gesamten biopharmazeutischen Lebenszyklus hinweg ist oft ein zeitaufwändiger und fehleranfälliger Prozess", sagte Pietro Forgione, Vizepräsident für Strategie bei IDBS. „IDBS Polar ersetzt Papieraufzeichnungen, Tabellenkalkulationen und Ad-hoc-Software-Werkzeuge durch integrierte digitale Arbeitsabläufe, die zusammen mit den neuen Datenwissenschaftsfunktionen von Polar Insight Engpässe bei der Datenbereinigung beseitigen und Wissenschaftlern fortschrittliche Analysen an die Hand geben, welche Entscheidungsfindungen erleichtern. Die Demokratisierung des Zugangs zu Prozesseinblicken ermöglicht es BioPharma-Organisationen, Ressourcen effizient in die für Qualität und Leistung entscheidenden Bereiche zu stecken, um die Prozessentwicklung, Einreichungen von Zulassungsanträgen und den Technologietransfer zu beschleunigen."

IDBS hilft biopharmazeutischen Organisationen, die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung der nächsten Generation von lebensverändernden Therapien zu beschleunigen, welche die Gesundheit der Menschen weltweit verbessern. Vom Labor bis zur Fertigung nutzt IDBS seine mehr als 30-jährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Kunden – darunter 18 der 20 weltweit führenden Biopharma-Unternehmen – und sein tiefgreifendes Fachwissen auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Informatik und im Prozessdatenmanagement, um die komplexesten Herausforderungen von heute zu bewältigen.

IDBS ist für sein charakteristisches Produkt IDBS E-WorkBook bekannt und bietet Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich BioPharma Lifecycle Management (BPLM). Die IDBS Polar- und Skyland-PIMS-Plattformen basieren auf Technologien, die auf Analyse und der Cloud beruhen und werden von einem digitalen Datenrückgrat gestützt, was ermöglicht, in der Arzneimittelentwicklung und in der gesamten Lieferkette schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen.

