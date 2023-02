ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief hat 2022 deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Die Dividende will der Vorstand um Unternehmenschef Juan Santamaría mehr als verdoppeln. "Hochtief hat im Jahr 2022 trotz der Herausforderungen des aktuellen makroökonomischen Umfelds eine solide Leistung erbracht", sagte Santamaría am Donnerstag in einer Pressekonferenz. An der Börse kam dies gut an. Die Aktie lag am Nachmittag rund 4,8 Prozent im Plus bei 60,38 Euro.

2022 stieg der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn um fast 156 Prozent auf knapp 522 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Essen mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 490 Millionen Euro gerechnet. Die Dividende soll auf 4 Euro je Aktie zulegen nach 1,91 Euro vor einem Jahr.