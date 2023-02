Danke, Chef - gemeinsam mit dem Arbeitgeber fürs Alter vorsorgen (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Die betriebliche Altersversorgung: Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und

Arbeitgeber

- Teamleistung: So arbeiten Staat, Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei der bAV Hand

in Hand

- Jobwechsel: Das passiert, wenn man das Unternehmen wechselt



"Der Erfolg ist eine echte Teamleistung." Sprüche wie diese hört man im

Profisport fast jeden Tag. Aber hätten Sie gedacht, dass das auch auf die

Altersvorsorge zutreffen kann? Die Rede ist von der bAV, der betrieblichen

Altersversorgung. Sie ist neben der gesetzlichen und der privaten ein weiterer

Vorsorge-Baustein, wenn es darum geht, für den Ruhestand vorzusorgen - und

gerade deshalb so beliebt, weil Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Staat Hand in Hand

arbeiten und alle davon profitieren. Die Experten der Deutschen

Vermögensberatung AG (DVAG) erklären, wie und warum sich die bAV lohnt.





Das Recht auf die Zusatzrente: Die betriebliche Altersversorgung beschreibt allefinanziellen Leistungen, die ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer zurAltersvorsorge, Versorgung von Hinterbliebenen im Todesfall oder zurInvaliditätsversorgung bei Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit zusagt. Seit 2002 hatjeder rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch aufeine bAV durch die sogenannte Entgeltumwandlung. Gemeint ist damit das Recht,Teile des eigenen Gehalts oder Sonderzahlungen in Beiträge zur bAV umzuwandeln.Durch das sogenannte Betriebsrentenstärkungsgesetz ist außerdem geregelt, dassnicht nur neu abgeschlossene, sondern seit 2022 auch bereits bestehende Verträgezur bAV vom Arbeitgeber bezuschusst werden müssen, wenn diese durchEntgeltumwandlung des Arbeitnehmers finanziert werden.Die Altersvorsorge als Teamleistung: Um die eigene Rente aufzubessern, lohntsich für Angestellte die bAV. In einigen Fällen zahlt das Unternehmen dengesamten Beitrag für die Zusatzrente. Weiter verbreitet ist die oben genannteEntgeltumwandlung: Ein Teil des Bruttogehalts wird vom Mitarbeiter direkt in diebAV abgeführt. Da der Beitrag aus dem Bruttogehalt gezahlt wird, sinken fürAngestellte damit sowohl Steuern als auch Sozialabgaben sowie die Beiträge zurKranken- und Pflegeversicherung. Der Arbeitgeber wiederum bezuschusst dieZahlung des Mitarbeiters und unterstützt so beim Aufbau der Betriebsrente. DieArt der bAV wählt in der Regel der Arbeitgeber aus. Bietet dieser von sich auskein eigenes Versorgungssystem an, können Arbeitnehmer die Durchführung derEntgeltumwandlung über eine Direktversicherung verlangen.Das passiert beim Jobwechsel: Die Mitnahme eines Vertrages beim Jobwechsel istmöglich. Dabei ist der neue Arbeitgeber jedoch nicht verpflichtet, dieselbenZuschüsse oder zusätzlichen Komponenten, welche der vorherige Arbeitgebervielleicht gezahlt hat, zu übernehmen. Der neue Arbeitgeber kann in denbestehenden Vertrag einsteigen oder das mitgebrachte Kapital in sein eigenesVersorgungssystem übertragen. Hat er kein eigenes Versorgungssystem, muss er denBeschäftigten zumindest eine Direktversicherung ermöglichen. Wenn man -vielleicht aufgrund von vorübergehender Arbeitslosigkeit - nicht direkt im neuenJob startet, ist es zudem auch möglich, den Vertrag vorübergehend ruhen zulassen. Der Vertrag wird dann trotzdem weiter verzinst.Win-Win-Situation: Von der bAV profitieren also Arbeitnehmer und Arbeitgeber.Angestellte sorgen fürs Alter vor und können dabei sogar Steuern sparen.Unternehmen erhalten einen Anreiz, mit dem sie Mitarbeiter für das Unternehmenbegeistern können. Aufgrund der unterschiedlichen Möglichkeiten gilt: Unbedingtberaten lassen! Im Gespräch mit einem Experten, beispielsweise einemVermögensberater, kann eine Lösung erarbeitet werden, die optimal aufindividuelle Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten ist.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge undVermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen undVermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. AlsFinanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen.Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in mehr als 5.200Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifendeAllfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständigeFinanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf http://www.dvag.de/ oder viaTwitter @DVAG (https://twitter.com/DVAG) .Pressekontakt:Deutsche VermögensberatungWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 FrankfurtT: 069-2384-6023E: mailto:pressemeldung@dvag-presseservice.dehttp://www.dvag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6340/5448601OTS: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG