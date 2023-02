(mit Mercedes-Finanzchef und Nvidia-Kooperation)



SUNNYVALE/STUTTGART (dpa-AFX) - Natürlich war es kein Zufall, dass der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz für sein "Strategie-Update" den Standort Sunnyvale in Kalifornien anstelle der Zentrale in Untertürkheim wählte. Silicon Valley statt "The Länd": Im Herzen der Tech-Industrie erklärten Vorstandschef Ola Källenius und seine Kollegen am Mittwoch, wie das eigene Betriebssystem (MB.OS) den Konzern in eine "softwaregetriebene Zukunft" führen soll. Eine Zukunft, die sich auch die anderen großen deutschen Hersteller erschließen wollen.

Mercedes-Benz: Mitte des Jahrzehnts will der Autobauer mit dem Stern MB.OS einführen - gemeinsam mit der neuen Fahrzeug-Plattform MMA. Das Unternehmen habe sich entschieden, "Architekt des eigenen Betriebssystems" zu sein, sagte Vorstandschef Ola Källenius. Software sei eine Kernkompetenz für Autofirmen. "Jetzt müssen wir liefern."