München/Pforzheim (ots) - Rasant steigende Preise für Strom und fossileEnergieträger, die Debatte um den Klimaschutz und nicht zuletzt Nachhaltigkeitals Selling Point: Die Nachfrage von Landwirtschaftsbetrieben nachPhotovoltaikanlagen wächst weiter. Auch regulatorische Verbesserungen wie die inDeutschland weggefallende EEG-Umlage lassen das Interesse von Landwirten andezentralen Photovoltaikanlagen steigen. Die Intersolar Europe und dasDeutsch-französische Büro für die Energiewende (DFBEW) laden zum kostenlosenWebinar " Agrivoltaik in Deutschland und Frankreich: Potenziale undHerausforderungen(https://www.intersolar.de/webinare/agrivoltaik-in-deutschland-und-frankreich) "ein. Am Dienstag, 14. März 2023 von 11:00 bis 12:00 Uhr erfahren Interessiertealles über Synergien, wirtschaftlichen Nutzen sowie soziale und ökologischeAuswirkungen.Der Energietrend Agrivoltaik bezeichnet die Fusion von Landwirtschaft undEnergiegewinnung mittels Photovoltaikanlagen: Großflächige Photovoltaikanlagen(PV-Anlagen) erzeugen Strom in ökonomisch relevantem Volumen. In Zeiten derEnergie- und Rohstoffkrise bietet der Einstieg in die Energiewirtschaft denLandwirten in Deutschland, Frankreich und ganz Europa attraktive Möglichkeiten:Autonome Strom- und Energieversorgung, signifikant niedrigere Kosten und darüberhinaus neue Geschäftsmodelle durch die Einspeisung ins Stromnetz. Doch derEinstieg in die nachhaltige Energiegewinnung erfordert das entsprechendeKnow-how - ökonomisch, technisch und bürokratisch.Neue Potenziale durch Reform des EEGBis Juli 2022 regelte das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) die Abgabe selbsterzeugten Solarstroms durch die sogenannte EEG-Umlage: Nur Photovoltaikanlagenmit einer Leistung bis 30 Kilowatt (kW) für den Eigenverbrauch waren von derUmlage befreit. Diese lag 2022 bei 3,72 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Beigrößeren Anlagen waren für den Eigenverbrauch 40 Prozent der Umlage fällig.Landwirte beschränkten die Größe der PV-Anlagen häufig auf 30 kW, obwohl ihrStrombedarf für Stalllüftung, Milchkühlung, Melkroboter oderWasseraufarbeitungsanlagen und Elektrofahrzeuge oft weit höher lag. Durch denWegfall der EEG-Umlage lohnt es sich ab sofort für landwirtschaftliche Betriebe,in Photovoltaik zu investieren oder vorhandene Anlagen und Speicher zuerweitern.Auch die Umstellung größerer Photovoltaikanlagen auf Eigenverbrauch wird durchden Wegfall der EEG-Umlage attraktiver. Oft bietet es sich für Landwirte an,überschüssigen Solarstrom für die elektrische Wärmeversorgung (Power2Heat) zu