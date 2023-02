Mit einem Zuwachs seit Jahresanfang von 62 Prozent führen die Nvidia-Aktien die Gewinnerliste im Nasdaq 100 zusammen mit den Papieren des Elektroautoherstellers Tesla an. Seit dem Zwischentief im vergangenen Oktober summiert sich das Kursplus inzwischen auf rund 120 Prozent. Trotz der Erholung in den vergangenen Monaten müsste das Papier noch mal um knapp die Hälfte zulegen, um wieder auf das Rekordniveau aus dem Herbst 2021 zu klettern.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nvidia haben am Donnerstag mit hohem Kursgewinn auf die Quartalszahlen und den Ausblick des Chipkonzerns reagiert. Im frühen Handel sprangen sie auf den höchsten Stand seit April 2022 und legten zuletzt um 15 Prozent auf 238,68 Dollar zu.

Die noch relativ kleine Auto-Sparte von Nvidia gewinne erheblich an Tempo, schrieb Analyst Ingo Wermann von der DZ Bank. Zahlreiche Kooperationen mit namhaften Autoherstellern bei der Entwicklung digitaler Cockpits und im Bereich des autonomen Fahrens sollten für eine Fortsetzung der positiven Entwicklung sorgen. Wermann sieht zudem in der Sparte Data Center einen der Hauptprofiteure des in vielen Lebensbereichen zunehmenden Einsatzes von "Künstlicher Intelligenz" (KI).

Taktisch könnten Anleger mit dem Chiphersteller, der mit einem Börsenwert von inzwischen wieder 580 Milliarden Dollar zu den weltweit wertvollsten Unternehmen zähle, auf ein anziehendes Datencenter-Geschäft und das starke Gaming-Geschäft setzen, hieß es von Bernstein Analyst Stacy Rasgon. Hinzu komme Fantasie für die Bereichen KI und Cloud.

Das Geschäft mit Rechenzentren von Nvidia federte die Einbußen bei Grafikkarten ab. Die Technologien des Konzerns eignen sich gut für Anwendungen auf KI-Basis, die gerade sehr gefragt sind. Nvidia will auf den Trend weiter eingehen und seine Ressourcen durch Partnerschaften mit großen Anbietern von Cloud-Diensten breiter verfügbar machen, wie Nvidia-Chef Jensen Huang sagte./ajx/zb/he