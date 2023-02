US-Präsident nominiert Ajay Banga als Chef der Weltbank

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat den früheren Vorstandschef von Mastercard , Ajay Banga, als Kandidaten für den Chefposten der Weltbank nominiert. Er sei in "einzigartiger Weise geeignet, die Weltbank in diesem entscheidenden Moment der Geschichte zu führen", sagte Biden laut einer Mitteilung des Weißen Hauses am Donnerstag. Traditionsgemäß stellen die USA den Leiter der Institution. Der indisch-amerikanische Manager ist derzeit stellvertretender Vorsitzender beim Finanzinvestor General Atlantic.

Der 63-Jährige habe einen "einzigartigen Blick" für die Chancen und Herausforderungen der Entwicklungs- und Schwellenländer und dafür, wie die Weltbank ihre ehrgeizige Agenda zur Armutsbekämpfung und Wohlstandsmehrung umsetzen könne, sagte Biden. Banga verfüge auch über wichtige Erfahrungen bei der Mobilisierung von Geldern zur Bewältigung der drängendsten Aufgaben - einschließlich des Klimawandels.