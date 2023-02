Cadency V10.3 für SAP ERP von Trintech erhält SAP(R) zertifizierte Integration mit SAP NetWeaver(R)

Dallas, TX / Accesswire / 23. Februar 2023 / Trintech, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Finanzabschlusslösungen, gab heute bekannt, dass seine Lösung Cadency V10.3 für SAP ERP eine von SAP zertifizierte Integration mit der Technologieplattform SAP NetWeaver erreicht hat. Durch die bidirektionale Integration reduziert Cadency die Kosten, den Zeitaufwand und das Risiko der Datenintegration mit SAP, indem es die für die Abstimmungs- und Abschlussprozesse erforderlichen Daten automatisch abruft und Journalbuchungen direkt und in Echtzeit validiert und bucht.

„Wir freuen uns, die erneute Zertifizierung von Cadency V10.3 für SAP ERP als integrierte Lösung mit SAP NetWeaver bekannt zu geben“, sagte der Chief Product and Technology Officer von Trintech, Michael Ross. „Diese Integration bringt Finanz- und Buchhaltungsabteilungen auf der ganzen Welt eine verbesserte Kontrollmöglichkeit, Automatisierung und Datenintegrität und trägt gleichzeitig dazu bei, dass der Datenfluss zu und von ihren SAP-Lösungen so nahtlos wie möglich ist.“

Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat zertifiziert, dass die Integrationssoftware für das Produkt Cadency V10.3 for SAP ERP von Trintech mit SAP NetWeaver integriert ist und damit Hunderten von Finanz- und Buchhaltungsabteilungen auf der ganzen Welt mehr Transparenz und Kontrolle bietet. Darüber hinaus entfällt die Notwendigkeit, einen eigenen Code zu entwickeln, wodurch die Integration zwischen SAP und Cadency kostengünstiger, schneller und effizienter wird. Diese Fähigkeit reduziert auch die Abhängigkeit von internen IT-Wartungsdiensten, da die Zertifizierung dazu beiträgt, dass alle geeigneten Daten in Cadency integriert werden.

Trintech hat Hunderte von Kunden, wie HP, Boston Scientific und Serco, die SAP-Lösungen zusammen mit seiner Unternehmensplattform Cadency einsetzen. Serco führt zum Beispiel monatlich 5.000 Bilanzabstimmungen über Cadency durch. Darüber hinaus werden 15.000 Konten automatisch abgeglichen, was 500 Stunden pro Monat einspart. Um die Effizienz noch weiter zu steigern, nutzt Serco auch den SAP-Konnektor von Trintech.