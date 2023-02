RBC stuft Stellantis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Jahreszahlen von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er blicke nun zuversichtlicher auf die Aktien des Autokonzerns, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe seine Verkaufspreise wohl besser durchgesetzt als er zuvor angenommen habe. Darüber hinaus weise Stellantis im Vergleich zu den Wettbewerbern Ford und GM bessere operative Gewinnmargen auf, selbst wenn man die Kosten für Forschung und Entwicklung und einmalige Aufwendungen berücksichtige./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 10:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 10:19 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 16,87EUR gehandelt.