Chalmers nutzt die funktionellen Pilze von Life Cykel als Geheimwaffe, um seinen Körper für den bevorstehenden Kampf mit Mayweather zu optimieren

Die Box-Legende Floyd Mayweather wird am Samstag, dem 25. Februar 2023 in der O2-Arena in London gegen Aaron Chalmers in einem Schaukampf antreten.

LONDON, 23. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Beide Seiten haben hart für den Kampf trainiert und der Druck, seinen legendären ungeschlagenen Boxrekord gegen den liebenswerten lokalen MMA-Kämpfer „The Joker" Aaron Chalmers zu halten, lastet auf „Money" Mayweather. Mayweather zog sich mit einem ungeschlagenen Rekord von 50-0, zu dem auch „27 knock-out"-Siege und 15 Titelgewinne gehören, aus dem Profi-Boxen zurück. Er ist in die International Boxing Hall of Fame (IBHOF) aufgenommen worden. Chalmers, der auch durch seine Teilnahme an MTV's Geordie Shore bekannt ist, hat im vergangenen Juni sein Debüt als Profiboxer gegeben, nachdem er eine MMA-Bilanz von 5-2,2 vorweisen konnte.