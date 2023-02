Die Kursentwicklung der letzten zehn Jahre beeindruckt tatsächlich, bis Anfang 2022 lief es für die Aktie wie am Schnürchen gezogen aufwärts, erreicht werden konnte ein Stand Ende Dezember letzten Jahres bei 567,57 US-Dollar. Dort allerdings begann anschließend ein steiler Abstieg zunächst an die Jahrestiefs um 320,00 US-Dollar, später rutschte Domino’s Pizza im Oktober letzten Jahres auf 299,41 US-Dollar weiter abwärts. Sieht man sich jetzt noch die Kursentwicklung seit 2020 an, erinnert der Kursverlauf sehr stark an eine SKS-Formation, deren Nackenlinie im Bereich einer wichtigen Horizontalunterstützung aus den Jahren zwischen 2018 und 2019 verläuft. Ein Bruch dieses Supports könnte weitere Verkaufssignale auslösen.

Können Bullen das Bild noch drehen?

Sollte demnach die Schwäche in der Domino‘s-Aktie weiter dominieren und das Wertpapier mindestens unter 296,58 US-Dollar abrutschen, würde die Auflösung der SKS-Formation sehr wahrscheinlich werden und würde in einem ersten Schritt Abschläge auf 233,37 US-Dollar und darunter in den Bereich um 199,58 US-Dollar bereithalten. Eine vollständige Umsetzung der SKS-Formation könnte sogar noch weitaus tiefere Notierungen hervorbringen. Häufig kommt es allerdings an derart markanten Stellen zu Pullbacks auf der Oberseite, ein solcher könnte an 334,72 und darüber in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts um 363,22 US-Dollar heranreichen. An der drohenden Verkaufsformation würde aber selbst ein solcher Schritt nichts ändern.