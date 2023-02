Datenmangel erschwert Nachhaltigkeitsprojekte und den Einsatz intelligenter Technologien (FOTO)

Berlin (ots) - IT-Trends 2023: Unternehmen in der DACH-Region verstärken ihre

Anstrengungen zur Emissionsreduzierung, zugleich steigt die Bedeutung der IT für

Nachhaltigkeitsinitiativen



Nach wie vor steht rund die Hälfte aller Daten von Unternehmen und Behörden

nicht über die gesamte Organisation hinweg zur Verfügung. Das erschwert

beispielsweise die Ermittlung von Emissionen oder den Einsatz intelligenter

Technologien. Gleichzeitig steigt die Bedeutung der IT für den Klimaschutz, wie

die Ergebnisse der IT-Trends-Studie

(https://www.capgemini.com/de-de/service/it-trends-studie/) von Capgemini

zeigen. Die Studie, die jährlich die Entwicklung zentraler Technologietrends

untersucht, feiert in diesem Jahr ihr zwanzigjähriges Jubiläum. Für die

diesjährige Ausgabe wurden im September und Oktober letzten Jahres 132 Fach- und

IT-Verantwortliche aus Unternehmen und Behörden in Deutschland, Österreich und

der Schweiz befragt.