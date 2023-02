Sechs der Top 20 Pharmaunternehmen wählen Veeva Vault EDC als Unternehmensstandard für neue Studien

Mit zunehmender Komplexität der Studie benötigen biopharmazeutische Unternehmen agile Systeme, die es klinischen Teams ermöglichen, alle Arten von Studien schnell zu entwerfen, zu starten, durchzuführen und zu ändern. Vault EDC bietet dynamische Design-Tools, die manuelle Prozesse automatisieren und schnelleren Aufbau von Studien ermöglichen. Im Laufe der Studie können Vault EDC-Nutzer Änderungen ohne teure Datenmigrationen vornehmen.

„Die Branche macht bedeutende Fortschritte bei ihrem Übergang zu patientenorientierten Studien", sagte Richard Young, Vice President, Vault CDMS bei Veeva. „Wir sind bestrebt, Datenmanagern die Innovation zu liefern, die sie benötigen, um komplexe wissenschaftliche Bemühungen mit der operativen Exzellenz in Einklang zu bringen, die das klinische Datenmanagement voranbringen wird. Wir danken unseren Kunden, insbesondere unseren frühen Anwendern, für die enge Zusammenarbeit in den letzten Jahren, in denen wir unser Produktangebot weiterentwickelt haben."

Vault EDC ist Teil der klinischen Suite von Veeva Vault und lässt sich mit Veeva Vault CTMS integrieren, um einen nahtlosen Datenfluss für einen effizienten Betrieb und eine hervorragende Benutzeroberfläche und Arbeitsabläufe für CRAs und andere klinische Fachkräfte zu bieten.

Was die Branche über Veeva Vault EDC sagt

„Mit den innovativen Funktionen von Veeva Vault EDC konnten wir die Zeitspanne für die Erstellung von Studien um 30 bis 35 % verkürzen, verglichen mit der Zeit vor 2021", sagte Mayank Anand, Vice President und Global Head of Data Strategy and Management bei GSK. „Veeva ist ein wichtiger Bestandteil unserer Datenstrategie für die Zukunft".

„Während wir mit verschiedenen CROs arbeiten, sorgt Veeva Vault EDC für Konsistenz in unseren Daten und beschleunigt die Erstellung und Änderung von Studien", sagte Evelyn Dorsey, Director of Data Management bei Cara Therapeutics. „Wir sind jetzt in der Lage, flexible Berichte zu nutzen, um benutzerdefinierte Metriken zu teilen und den Mitgliedern des CRO-Teams einen einfachen Zugang zu bieten, was die Zusammenarbeit vereinfacht und die Gesamteffizienz erhöht."