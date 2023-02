1&1 will angebliche Behinderung durch Vodafone bei Netzausbau prüfen lassen

Für den Telekommunikationsanbieter Vodafone ist Deutschland der mit Abstand wichtigste Markt ist. Allerdings geriet der Konzern hierzulande in den vergangenen Quartalen deutlich ins Straucheln. Zuletzt konnte der Telekom-Anbieter zum Beispiel nur 8000 Mobilfunkkunden für sich nach Abzug von Kündigungen gewinnen - die Konkurrenten Deutsche Telekom und Telefonica Deutschland steigerten in den Zeiträumen ihre Netto-Neukundenvertragszahlen im sechsstelligen Bereich./ngu/he

MONTABAUR (dpa-AFX) - Der neueste Mobilfunkanbieter in Deutschland 1&1 will nach erheblichen Verzögerungen beim Aufbau seines 5G-Netzes eine mögliche Behinderung durch den britischen Konkurrenten Vodafone prüfen lassen. An diesem Freitag wolle die United-Internet-Tochter eine entsprechende Beschwerde beim Bundeskartellamt einreichen, teilte 1&1 am Donnerstagabend überraschend in Montabaur mit. Vodafone ist Hauptaktionär des Funkturmunternehmens Vantage Towers , das unter anderem für 1&1 die Standorte bauen soll. Eine Sprecherin des Funkturmunternehmens wollte den Fall auf Anfrage nicht kommentieren.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer