RBC stuft Auto1 auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler komme in einem schwierigeren und ungewisseren Umfeld gut voran, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Priorität auf Profitabilität vor Wachstum zu legen, sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt sinnvoll. Das Erreichen der Gewinnschwelle beim operativen Ergebnis (Ebitda) im vierten Quartal werde ein wichtiger Meilenstein für die Aktie, die Malek für attraktiv bewertet hält./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 13:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 13:29 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 7,17EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Sherri Malek

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m