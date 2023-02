MCF Energy Increases Financing to $12 Million Amid High Investor Demand

Vancouver, British Columbia – 24. Februar 2023 – MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FRA: DC6; OTCPK: MCFNF) („MCF Energy“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine bereits gemeldete, nicht über einen Makler vermittelte Finanzierung (die „Finanzierung“) über Bezugsrechtszertifikate von $ 8.000.000 auf insgesamt 24.000.000 Bezugsrechtszertifikate zu einem Preis von $ 0,50 für einen Bruttoerlös von $ 12.000.000 aufgestockt hat. Jedes Bezugsrechtszertifikat wird in einer Stammaktie des Unternehmens umgewandelt, und zwar gleichzeitig mit dem Abschluss des zuvor gemeldeten Erwerbs (der „Erwerb“) sämtlicher im Umlauf befindlicher Aktien der Genexco GmbH (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 23. Januar und vom 22. Februar 2023 für weitere Angaben zum Erwerb und zur Finanzierung). Der Abschluss der Finanzierung und die Zahlung von Vermittlungsgebühren unterliegen der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Der Erlös aus der Finanzierung wird bis zum Abschluss des Erwerbs treuhänderisch verwahrt und für die Finanzierung der ursprünglichen Verbindlichkeiten des Unternehmens im Rahmen der Vereinbarung mit Genexco sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet.

James Hill, der CEO und ein Director von MCF Energy, erklärte dazu wie folgt: „Wir freuen uns über die starke Nachfrage in der derzeitigen Finanzierungsrunde sowohl seitens neuer wie auch bestehender Aktionäre. Durch die Aufstockung auf $ 12 Millionen kann MCF Energy besser von seinen kurzfristigen Explorations- und Entwicklungschancen in Deutschland und Österreich profitieren, die große Auswirkungen haben. MCF Energy hat sich zum Ziel gesetzt, weitere große Erdgasprojekte in Europa weiterzuverfolgen, da sich der Wettbewerb um Kohlenwasserstoff-Assets und die Notwendigkeit von Energiesicherheit weiter intensivieren.“

Über MCF Energy

MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an zwei bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert und bewertet weitere Möglichkeiten. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, billigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX–V: MCF; FWB: DC6; OTCPK: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcfenergy.com.