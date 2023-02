Huawei Kernnetzwerk-ADN-Lösung mit Agile Delivery, hoher Zuverlässigkeit und optimierter Benutzererfahrung.

BARCELONA, Spanien, 23. Februar 2023 /PRNewswire//-- Das Kernnetzwerk ist das Gehirn des Telekommunikationsnetzwerks, das Ressourcen im gesamten Netzwerk plant und verwaltet. Im Zeitalter von 5G haben sich im Kernnetzwerk zwei grundlegende Veränderungen vollzogen. Die erste Änderung ist die Evolution hin zu Cloud Native. Mit den umfangreichen Anwendungen von Cloud-nativen Technologien, wie Container, Microservices und Service-Meshes wird das Kernnetzwerk vollständig dynamisch. Die zweite Änderung ist die Konvergenz des 2G- bis 5G-Bereichs. Die Steuerungsebenen sind zentralisiert und die Weiterleitungsebenen sind verteilt, wobei die ältere Netzwerkarchitektur und die 5G-servicebasierte Architektur (SBA) konvergiert wird. Obwohl diese beiden Änderungen die Fähigkeiten und Flexibilität des 5G-Kernnetzwerks erheblich verbessern, erhöhen sie auch die Komplexität der Vernetzung und die Q&M. Der herkömmliche manuelle O&M-Ansatz ist nicht mehr in der Lage, einen sicheren und effizienten Netzwerkbetrieb zu gewährleisten.

Im Hinblick auf die Netzplanung und den Netzaufbau können lange Lieferfristen für die Cloudifizierung des Kernnetzwerks die Anforderungen für eine schnelle Einführung von 5G-Diensten nicht erfüllen. Routinemäßige manuelle Prozesse sind fehleranfällig. Planung und Aufbau stellen hohe Anforderungen an die Fähigkeiten des Personals.

In Bezug auf die Wartung sind Cloud-Netzwerke stark zentralisiert und haben strenge Anforderungen an die Zuverlässigkeit, aber die Komplexität von 5G-Netzwerken erhöht die Netzwerkrisiken. In den letzten zwei Jahren ereigneten sich weltweit häufig Zwischenfälle in Kernnetzwerken, die in der Branche große Aufmerksamkeit erregten.

In Bezug auf den Betrieb zieht eine unzufriedene Benutzererfahrung in der frühen Phase der 5G-/VoLTE-Bereitstellung, Beschwerden und eine hohe Abwanderungsrate nach sich, was sich auf das Benutzerwachstum auswirkt.

Um den O&M-Herausforderungen des 5G-Cloud-Kernnetzwerks gerecht zu werden, hat Huawei die Lösung Core Network Autonomous Driving (ADN) mit hoher agiler Bereitstellung, hoher Zuverlässigkeit und optimierter Benutzererfahrung eingeführt. Diese Lösung führt wichtige Technologien wie Digital-Twin und Intent-Driven Networking ein, um sich hin zu den 5.5G-Netzwerken weiterzuentwickeln. Es bietet Betreibern intelligente Funktionen für die Planung, den Aufbau, die Wartung und Optimierung der Betriebsabläufe.