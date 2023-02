Neues Video, Geboren für optimale Erlebnisse

Derzeit haben 89 der 100 weltweit führenden Betreiber OTT-Videodienste eingeführt, und viele von ihnen haben sich für den Aufbau eines konvergenten Netzes entschieden, um die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken. Wie wir in den letzten Jahren feststellen konnten, haben die Betreiber der Zuverlässigkeit ihrer Serviceplattformen, egal ob IPTV oder OTT, immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Darüber hinaus benötigen sie auch mehr Kapazitäten für die Verwaltung umfangreicher Medienbestände, um das explosive Wachstum der Netzinhalte zu bewältigen.

Angesichts dieses Trends bietet Huawei die Envision Video Solution mit einem mehrstufigen Zuverlässigkeitsdesign auf Carrier-Niveau an. Mit dieser Lösung können bis zu 30 Millionen Medieninhalte verwaltet werden. Zusammen mit Content-Management, Big-Data-Analyse, Werbebetrieb und intelligenten Empfehlungsfunktionen kann es Betreibern dabei helfen, personalisierte Dienste für Abonnenten anzubieten, mehr Wert zu schaffen und ihren Geschäftserfolg weiter zu fördern.

Multi-Cloud Architecture ermöglicht (Empowers) Cloud-basierte Transformation von Videoplattformen

In den letzten Jahren haben immer mehr Betreiber ihre Videodienstplattformen in die Cloud verlagert. Welche Rolle spielen die Betreiber in diesem Prozess und wie können sie die Kontrolle über wichtige Technologien und Märkte behalten? Das sind sicherlich die wichtigsten Dinge für sie. Darüber hinaus verläuft die Umstellung auf die Cloud nicht immer reibungslos, und die Betreiber können mit verschiedenen Problemen konfrontiert werden, z. B. mit der Frage, wie eine Zuverlässigkeit auf Carrier-Niveau gewährleistet werden kann, wie eine reibungslose Migration der Teilnehmer erfolgen kann und wie die Nutzung der vorhandenen Investitionen maximiert werden kann. All diese Probleme verzögern die Umstellung der Betreiber auf die Cloud.