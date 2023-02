SANY stellt auf der CONEXPO-CON/AGG die neuesten Baumaschinen vor

Peking (ots/PRNewswire) - SANY Group, ("SANY"), ein weltweit führendes

Unternehmen der High-End-Baumaschinenindustrie, bereitet sich auf die 2023

CONEXPO-CON/AGG vor, die größte Baumesse Nordamerikas, die vom 14. bis 18. März

in Las Vegas stattfindet und Fachleute aus allen wichtigen Baubranchen

zusammenbringt. Unter dem Motto "Made for America, Raised in Georgia" werden auf

SANY's booth (F9553) mehr als dreißig Maschinen ausgestellt, darunter die

neuesten elektrisch betriebenen Bagger und Lader, sowie eine Reihe von

Produktpräsentationen, um zu zeigen, wie SANY's ausgeklügelte technische

Lösungen und professionelle Dienstleistungen die Kraftstoffeffizienz optimieren,

die Bauproduktivität maximieren und einen reaktionsschnellen Kundensupport

bieten.



Zu den hochmodernen Lösungen von SANY, mit denen das Unternehmen sein Engagement

für den Klimaschutz unter Beweis stellt, gehört die Plattform zur Überwachung

des Kohlenstoffausstoßes, die in Zusammenarbeit mit Rootcloud, einem führenden

Anbieter für industrielle IoT-Lösungen, entwickelt wurde, um China dabei zu

unterstützen, seine Ziele in Richtung Kohlenstoffspitzenwert und -neutralität zu

beschleunigen. Die Plattform, die für das Werk No.18 des Unternehmens eingesetzt

wurde, ermöglicht es SANY, seine Energieeffizienzleistung zu quantifizieren und

zu verwalten.