Die revolutionäre KI von Remidio für die nennenswerte diabetische Retinopathie (DR) auf einem Smartphone erhält die EU-Zulassung MDR-Klasse II

BANGALORE, Indien, 24. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Remidio hat die CE-Kennzeichnung für sein Medios AI zur Erkennung einer nennenswerten DR erhalten. Diese Zulassung lehnt sich eng an den Zuspruch, den die KI von der Health Sciences Authority (HSA) von Singapur erhalten hat an, und gewährleistet die Einhaltung der höchsten Standards.

Die DR ist eine Komplikation von Diabetes, die zu Sehverlust und sogar Blindheit führen kann. Bei geschätzten ~537 Millionen Erwachsenen, die heute mit Diabetes leben, wird DR, eine der Hauptursachen von Blindheit weltweit, prognostiziert.

Dr. med. Divya Rao, Medical Director und Head von KI, bezeichnete die Zulassung als einen wichtigen Meilenstein zur Transformation des globalen DR-Screening.

Medios AI ist der weltweit einzige automatisierte Smartphone-basierte-Algorithmus, der offline funktioniert. Der Algorithmus nutzt eine Deep-Learning-Technologie, die auf der Remidio NM-FOP, einer Smartphone-basierten Funduskamera basiert, eingesetzt wird, um innerhalb von 10 Sekunden eine nennenswerte DR zu erkennen.

Dr. med. Sobha Sivaprasad, Professor und Facharzt für Augenheilkunde am Moorfields Eye Hospital, London, Vereinigtes Königreich, sagte: „Angesichts der wachsenden Belastung durch Diabetes und der Herausforderung, nationale DR-Screening-Programme einzurichten und aufrechtzuerhalten, kann diese auf einer leichten Kamera integrierte KI in jeder Klinik der medizinischen Grundversorgung zur Behandlung von Diabetes eingesetzt werden, da sie nur minimales Fachwissen erfordert, was zu einer größeren Abdeckung des DR-Screening führt".

Die tragbare Lösung, die keine Internetverbindung für die Inferenz erfordert, sorgt für eine ungehinderte augenmedizinische Versorgung näher am Patienten. Diese intuitive Technologie bringt Ärzte, als Ansprechpartner für Patienten an vorderste Front, um die Behandlungslücke für DR zu schließen.

Dr. med. Rao fügte hinzu: „Die Lösung ermöglicht neuere Screening-Modelle für Nicht-Augenärzte, die effizient sind und Komfort ohne sperrige Ausrüstung bieten".

Die Vision von Remidio, vermeidbare Blindheit zu beseitigen, hat dazu geführt, eine Studie über eine geräteunabhängige Anwendung für Medios DR AI zu veröffentlichen. Der Algorithmus kann jetzt auf Desktop- und Smartphone-basierten Funduskameras verwendet werden. Mit zusätzlichen KI-Lösungen, die derzeit entwickelt werden, um retinale und systemische Erkrankungen zu untersuchen, sind die Möglichkeiten der NM-FOP von Remidio unbegrenzt.

Medios AI ist nicht FDA-approved und in den USA nicht zum Verkauf erhältlich.

Remidio ist ein innovatives ISO-13485-zertifiziertes Unternehmen für Medizintechnik, das versucht, vermeidbare Blindheit durch die Schaffung zugänglicher Technologien zu beeinflussen, die intelligent und einfach zu verwenden sind. CE-gekennzeichnete und FDA510K-registrierte Geräte von Remidio sorgen dafür, dass mehr als 10 Millionen Patienten weltweit untersucht und behandelt werden.

