FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Jahrestag des Ukrainekriegs

(.) Putins Krieg hat den Europäern, die ihre Friedensdividende längst verprasst haben, endlich die Augen dafür geöffnet, welche Gefahr für ihre Freiheit und Sicherheit im Osten herangewachsen ist - und wie schlecht sie dagegen gewappnet sind. Man kann nur hoffen, dass Deutschland, das [.] Scholz zu einer europäischen Führungsmacht machen will, die schmerzhaften Lektionen, die Putin ihm erteilte, nicht wieder vergisst. [.] Biden hat recht: In der Ukraine wird nicht nur um die Existenz eines Staates und seiner Nation gekämpft, sondern auch um die künftige Weltordnung. Am Dnipro messen Demokratie und Despotie ihre Kräfte. Deshalb muss Putin dort scheitern. Könnte er von seinem Raubzug als Sieger heimkehren, würde das ihn ermuntern, auf dem Kriegspfad zu bleiben, und andere Diktatoren, seinem Beispiel zu folgen. (.)/yyzz/DP/zb