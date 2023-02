Die Bauindustrie war lange Zeit eine Stütze der deutschen Konjunktur und hat dank des Immobilienbooms gut verdient. Insbesondere der Wohnungsbau, der die Branche in den vergangenen Jahren beflügelt hatte, ist nun ins Stocken geraten. Die Wohnbauziele der Bundesregierung liegen aktuell außer Reichweite.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Zahlen zur Entwicklung der Baubranche im vergangenen Jahr stellt das Statistische Bundesamt an diesem Freitag (8.00 Uhr) in Wiesbaden vor. Nach Jahren des Booms hat sich die Lage für die deutsche Bauwirtschaft kräftig eingetrübt. Gestiegene Zinsen und hohe Materialkosten führen dazu, dass Hausbauer ebenso wie große Investoren sich zurückhalten oder begonnene Projekte stornieren.

Gegenwind am Bau nach langem Boom - Statistikamt legt Zahlen vor

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer