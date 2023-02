Wirtschaft Exporte nach Zentralasien wecken Verdacht auf Sanktionsbrüche

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Hohe Zuwächse bei deutschen Ausfuhren für Armenien, Kasachstan und Kirgistan wecken den Verdacht auf die Umgehung von Russland-Sanktionen. Gemessen am Vorjahr wuchsen beispielsweise die deutschen Ausfuhren in das von der Landwirtschaft geprägte Kirgistan von 49 auf 323 Millionen Euro (+560 Prozent), berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes.



Insbesondere chemische Erzeugnisse, Datenverarbeitungsgeräte, Maschinen und elektrische Ausrüstungen aus der Bundesrepublik waren deutlich stärker nachgefragt als im Jahr 2021. In Kasachstan, das bereits 2021 Waren im Wert von gut 1,4 Milliarden Euro aus Deutschland bezogen hatte, verdoppelte sich das Importvolumen auf 2,8 Milliarden. Auch hier traf der Aufschwung chemische Erzeugnisse und Datenverarbeitungsgeräte besonders stark.