Videobotschaft zum Kriegs-Jahrestag Kanzler lobt sich selbst

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine am Freitagmorgen eine Videobotschaft veröffentlicht - und dabei nicht mit Eigenlob gespart. "Bei all den Herausforderungen, die sich durch den Krieg in der Ukraine und auch in Deutschland ergeben - haben wir vieles ziemlich gut hingekriegt", sagte der Kanzler darin.



"Innerhalb weniger Monate haben wir uns von russischer Energie unabhängig gemacht. Wir haben genug Gas und Öl." Die Wirtschaft stecke nicht in einer tiefen Rezession.